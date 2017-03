Vlog: Wat biedt Horizon Zero Dawns Collector's Edition?

Voor de echte fans is er een speciale editie van de PS4-game Horizon Zero Dawn van het Amsterdamse Guerrilla Games. Wat zit er in de doos?

De PS4-game Horizon Zero Dawn verscheen deze week en ontving lovende reacties. Er is ook een speciale Collector's Edition, inclusief een standbeeldje, verkrijgbaar. Wat krijg je voor de 130 euro? Jan pakt de speciale versie uit in onderstaande video. Lees ook ons interview met producer Angie Smets.

Op bezoek bij Guerrilla Games in Amsterdam:

