Vlogger Hank Green verliest laptop, fans monteren zijn video's

Vlogger Hank Green vergat zijn laptop in het vliegtuig naar Amsterdam. Oplossing: hij uploadt ruw materiaal, zodat iedereen ze nu kan editen.

Green, bekend van de veelbekeken vlog Vlogbrothers, is in Amsterdam voor 's werelds grootste vloggersconferentie VidCon. Hij kwam gisteravond aan in Amsterdam, zónder laptop, liet hij op Twitter weten, want die had hij in het vliegtuig laten liggen.

Tien minuten later postte hij een verzoek aan zijn volgers: maken jullie mijn video's? Hij plaatste al zijn videomateriaal via zijn telefoon in een Dropbox, zodat mensen er video's van kunnen monteren van maximaal vier minuten. Hij deelt daarin zijn verwondering over fietsers, grachten en meerkoeten.



Het resultaat is te zien onder de hashtag #amsterdamhank op Twitter. De community mag nu via Twitter stemmen op de beste video; de winnaar wordt vanavond geüpload naar het YouTube-kanaal dat hij samen met zijn broer en bestsellerauteur John Green runt. Als we hem spreken bij VidCon, reageert Green enthousiast. Want hij heeft zijn laptop nog niet terug, maar hij vermaakt zich goed met de vlogs die anderen voor hem maken.

Wisselende kwaliteit

Er zijn intussen tientallen video's binnengekomen, vertelt hij, van zeer uiteenlopende kwaliteit. "Sommigen zijn wat ik zelf zou maken, maar dan erger. Anderen lijken in niets op wat ik ooit zou doen - en zijn erg goed en grappig." En misschien wel extra confronterend: "Sommigen zijn zoals ik ze zou maken, maar beter. Die maken me heel ongemakkelijk." Bekijk hieronder een paar van de inzendingen.

Hanks vlog, verpakt als liedje:

Hank spreekt, eh... Snel?

Hank en het grote tortillamysterie