Vodafone en Ziggo bieden klanten dubbele data en meer tv

Klanten bij zowel Ziggo als Vodafone krijgen nu allerlei extra's. Zo reageert VodafoneZiggo op nieuwe acties van KPN en T-Mobile.

Klanten van zowel Ziggo als Vodafone krijgen vanaf nu toegang tot allerlei extra's. Mensen met een Start, Smart, Scherp, Red en Black abonnement op Vodafone krijgen elke maand een verdubbeling van hun databundel. Bij digitale tv van Ziggo krijgen de klanten een gratis tv-pakket. Daarbij kunnen ze kiezen voor een film- en series-pakket, voor meer kids-zenders of voor een sportpakket. Ook krijgen de klanten toegang tot een beveiligingspakket van F-Secure om 20 apparaten te beveiligen.

Klanten met een Vodafone-abonnement en op hetzelfde adres een abonnement op Ziggo digitale tv en internet (van minimaal 30 MBps) komen automatisch in aanmerking voor deze Vodafone Non-stop extra's. De upgrade wordt vanzelf geregeld. Klanten krijgen een bericht, maar hoeven zelf niets te doen.

KPN Compleet

Non-stop is het antwoord van Ziggo en Vodafone op KPN. Die provider heeft 'KPN Compleet' in het leven geroepen, waarbij klanten meer voordelen krijgen als zij meer producten van KPN combineren. Heb je een mobiel abonnement en tv en internet bij KPN, dan krijg je eveneens een extra zenderpakket en dubbel zoveel data.

T-Mobile Samen

Overigens kondigde T-Mobile vandaag ook extra korting aan voor T-Mobile Samen. Hiermee kun je een groep aanmaken met vrienden of familie die ook T-Mobile gebruiken, om voordeel te krijgen. Zo ontvang je maandelijks 5 euro korting op een Go Unlimited-abonnement of tot vijf euro korting op een ander T-Mobile abonnement. Die korting geldt voor alle deelnemers.

