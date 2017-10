Volg de Bright-route op de Dutch Design Week

Zaterdag gaat de Dutch Design Week van start. We maakten deze route langs de beste tech in Eindhoven.

Het nieuwste van Nederlandse en internationale bodem vind je vanaf zaterdag 21 oktober op de Dutch Design Week in Eindhoven. Onze Bright Tech route neemt je mee langs onze favorieten, zodat je in beperkte tijd tóch het allermooiste en slimste van de DDW ziet.

'Stretch' is dit jaar het thema. De 16e editie van de Dutch Design Week in Eindhoven wil ons met dit elastische thema uit onze comfortzone krijgen. Directeur Martijn Paulen noemt Dutch design yoga for the brain: "Soms zijn ontwerpen inspirerend, soms confronterend. Rekoefeningen voor wie niet vast wil zitten in zijn manieren.” Zaterdag barst het designfestijn los en verzamelen we het laatste nieuws uit Eindhoven. Volg Bright op Twitter en Instagram, en volg ook @grnlghtdstrct.

1 Print+: DIY headphones

locatie: Halvemaanstraat 22

Je eigen koptelefoon printen kan bij Print+. Niet alleen 21 kleuren maar ook vele modellen heeft productontwerper Patrick Schuur al voor je klaargemaakt, zodat je alleen nog maar naar de 3D-printer hoeft. Voordeel: als je weet hoe je headphones gemaakt zijn weet je ook hoe hem te repareren.

2 Dutch Design Awards

locatie: Veemgebouw

Alle ontwerpen die de finale van de Dutch Design Awards bij elkaar. De overzichtsexpositie vertelt niet alleen het verhaal achter de ontwerpen maar plaatst ze ook in sociaal-maatschappelijke context zodat je zelf kunt zien wat de stand (en de toekomst) van ons land is. Vergeet niet te stemmen voor de publieksprijs. Op de laatste zaterdag worden in poppodium de Effenaar de winnaars bekend gemaakt. Wij twijfelen nog tussen de Sheltersuit van Bas Timmer, Miniot wheel en Radio garden van Studio Pucker en Moniker.

Studio Tast: New School: Please do touch

locatie: Torenallee 30-12

Wil je alsjeblieft overal aanzitten? Fijn, zo’n interactieve expo waar je niet als een zombie langs de tafels loopt, maar zelf mee mag doen. Studio Tast is expert in onderwijsinnovatie, maar niet alleen interessant voor de kids die je overigens prima mee kunt nemen naar de Dutch Design Week. De ontwerpstudio verbindt nieuwe technologieën, interacties en design thinking aan eigentijdse leerbehoeftes. Ook als je niet meer naar school gaat kun je hier je leerstijl ontdekken.

Manifestations - Will the Future Design Us?

locatie: Veemgebouw, 8e verdieping

Met 100 internationale deelnemers in een mix van kunst en innovatieve technologie is Manifestations een must-see. Je ziet robotwapens die je met een hersenscan aanstuurt, hoe een patentoorlog slimme brillen kunnen beperken en interactieve kleding. Daarnaast zijn er de elektronische huisdokter, geurtherapie in je kleding, een urine-recycling fles voor vluchtelingen en interactieve opplaktattoos.

TU Delft, Eindhoven, Twente: Mind the Step

locatie: Klokgebouw

Alle drie de technische Universiteiten van Nederland onder één dak. De gezamenlijke expo Mind the Step laat zien hoe design dankzij technologie een essentiële rol speelt in het leven van morgen. Deze ontwerpideeën geven antwoord op de belangrijkste uitdagingen en openen nieuwe wegen. Van een wearable tot de stad van de toekomst.

Design Academy Eindhoven: MINED graduation show

locatie: De Witte Dame

De graduationshow is dit jaar samengesteld door Formafantasma, dat dit jaar op de meubelbeurs in Milaan in de prijzen viel. Onder de noemer MINED laten zij 177 projecten van de Design Academy zien. De studenten hebben daarvoor in data sets, codes, technische mogelijkheden en hun eigen leven gegraven. Als archeologen hebben ze alternatieve mogelijkheden voor alom aanwezige zorgen uit de aarde gehaald. Zo kwam Marie Caye tot de robot SAM (Symbiotic Autonomous Machine), die drankjes verkoopt en zelfstandig recepten, prijzen, onderhoud en service verzorgt. Waarom worden robots niet als wezens erkent terwijl we ons leven steeds meer van machines afhankelijk maken?

locatie: VDMA, Vestdijk 25

Wel eens een op afstand bestuurbaar insect gezien? Biobots zijn beestjes uit de natuur waar hardware in het zenuwstelsel is ingebracht. Zo kunnen ze in rampgebieden overlevenden opsporen. Daarnaast is er kleding die op luchtvervuiling reageert, een robottuin die inspeelt op de behoeften van planten, iets wat Hairy Tales heet en nog veel meer freaky business op het snijvlak van tech en natuur.





HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: graduates

locatie: Design Perron, Fuutlaan 12

“Als gevolg van de complete vrijheid in ons ontwerpproces hebben wij onze eigen ontwerpmethodiek ontwikkeld,” aldus de HKU-studenten. En dat is te zien aan de afstudeerprojecten van studies als games en interactie, kunst en economie of media. Een beetje vaag blijft het nog, maar wel al jaren de moeite waard, met projecten als draagbare privacytools.

Dutch Invertuals - Fundamentals

locatie: NS Loods, Fuutlaan 12b

Dit jaar is het toonaangevende Raw Color verantwoordelijk voor de expositie Fundamentals die 800 objecten op het snijvlak van design en technologie bijeen brengt. 45 ontwerpers nemen het fundament van hun werk mee en presenteren dat in een plastic doosje. Soms is het even doorvragen omdat het niet meteen duidelijk is, maar daarna zijn we eigenlijk altijd onder de indruk. En met een oldskool 3D-kijker als een viewmaster heb je ons al te pakken.

Dave Hakkens: Precious Plastic

locatie: Sectie C: Club C

Dave Hakkens werkt al jaren aan een machine om plastic te hergebruiken. Wereldwijd wordt de machine van Hakkens, die eerder bekend werd met zijn concept voor modulaire smartphones, gebouwd en gebruikt om flessen en verpakkingen om te bouwen naar nieuwe gebruiksvoorwerpen.

