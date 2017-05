Vreemd: Helvetica-koffie uit een tube

Kneepje koffie? Deze koffie is genoemd naar een lettertype en komt uit een tube. Huh?

Helvetica is één van de meest gebruikte lettertypes van deze eeuw. Het lettertype is inmiddels meer dan een font; dit font heeft fans. Er is zelfs een parfum, en een film. En nu dus een eigen Helvetica-koffie.

Zodra je iets meer weet van Helvetica, wordt het iets minder vreemd om een koffie te koppelen aan een lettertype. Maar dan blijkt de koffie in een tube te zitten, en wordt het toch weer een vreemd verhaal.

Helvetica-koffie is een product van het Amerikaanse Sudden coffee uit San Francisco. Het is een medium gebrande koffie gemaakt van een mix van bonen uit Colombia en Honduras. Het kan in een tube omdat het een gekristalliseerde koffie is, een instant-poeder koffie. Hoe dat smaakt? Naar pure chocolade met sinaasappelschil, zeggen ze zelf. Goed nieuws ook dat koffie tegenwoordig gezond is.



