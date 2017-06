Wat doet deze Amsterdamse startup met de data van 10.000 voeten?

3Daboutme laat mensen bij webshops virtueel schoenen passen, door ze hun voeten met een app te laten scannen. Wat wordt er mogelijk met de data?

Via de app van 3DAboutme kan je je eigen voeten scannen en vervolgens bij webshops digitaal schoenen passen. "Als je denkt dat je een maat 42-persoon bent, vergeet het. Je hebt geen maat. Een schoen past of past niet. Maar het heeft niks te maken met maat," zegt mede-oprichter van 3DAboutme Joost Alferink.

Een dienst voor schoenenkopers dus, maar zeker ook voor de webshops om de retouren te verminderen. Daarbij komt ook nogeens dat Alferink ineens over een enorme berg voetendata beschikt. "Big data is geen doel, we willen niet zoveel mogelijk voeten of schoenen verzamelen. We willen gewoon de beste pasvorm geven. Maar je eindigt nu met 10.000 voeten."



Daar zijn allemaal interessante analyses op los te laten. Zo is de video van een Noord-Europeaan aan de voorkant een stuk breder dan een Zuid-Europeaan. "Dit kunnen wij dan weer terugkoppelen aan de schoenenindustrie." Wel wil Alferink nog even duidelijk zijn: "Jouw voet blijft jouw voet." Hij belooft de data niet door te verkopen aan derde partijen.



Alferink was een van de sprekers tijdens onze Bright Night in Delft donderdagavond. Bekijk hieronder een terugblik op de avond.



