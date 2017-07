WhatsApp heeft nu 1 miljard dagelijkse gebruikers

WhatsApp is de grens van 1 miljard dagelijkse gebruikers gepasseerd. De chatapp presenteert enorme groeicijfers.

Dat meldt WhatsApp woensdag, anderhalf jaar nadat het bedrijf meldde dat het 1 miljard maandelijkse gebruikers had. Het aantal maandelijkse gebruikers is inmiddels gegroeid naar 1,3 miljard. Dat betekent ook dat die 1 miljard gebruikers dagelijks veilig versleuteld communiceren, een paar jaar geleden nog ondenkbaar op zo’n enorme schaal.

Enorme groei

Dagelijks sturen die miljard gebruikers samen het gigantische aantal van 55 miljard berichten. Eind 2011 behaalde WhatsApp voor het eerst de 1 miljard berichten per dag, om maar aan te geven hoe gigantisch de dienst de afgelopen jaren is gegroeid. Er worden nu dagelijks 1 miljard video’s gedeeld via WhatsApp, en 4,5 miljard foto’s. In Nederland zijn er bijna 10 miljoen dagelijkse WhatsApp-gebruikers.

Snapchat

De Snapchat Stories-achtige functie WhatsApp Status heeft inmiddels 250 miljoen gebruikers per dag. WhatsApp-moederbedrijf Facebook heeft inmiddels in al zijn apps een Stories-functie ingebouwd. In juni werd al bekend dat ook Instagram Stories dagelijks 250 miljoen gebruikers heeft. Daarmee passeren zowel WhatsApp Status als Instagram Stories de functie van Snapchat ruim; Snapchat heeft in totaal 166 miljoen gebruikers.

Lees ook: Snapchat-functie in Facebook-app nu voor iedereen beschikbaar