WhatsApp komt met vinkjes voor bedrijven

Bij veel bedrijven kun je al contact opnemen via WhatsApp. Om er zeker van te zijn dat je ook daadwerkelijk met het echte bedrijf communiceert, introduceert de chatdienst vinkjes.

Ook krijgen bedrijven hun eigen app om met klanten te communiceren. WhatsApp legt op zijn website uit hoe bedrijven aan zo'n vinkje kunnen komen. Vooralsnog is het aanvragen van een vinkje 'gelimiteerd tot een klein aantal bedrijven die deelnemen aan een pilot'.

Het groene vinkje (zie screenshot onder) komt naast de naam van het bedrijf te staan en toont aan dat je bijvoorbeeld daadwerkelijk met jouw bank, webwinkel of makelaar communiceert. Bedrijven kunnen tijden instellen dat ze reageren en hebben de mogelijkheid om automatisch antwoorden te versturen.

Als je niet wilt dat een bedrijf contact met je opneemt kun je het nummer in de app blokkeren, legt WhatsApp uit.

Eigen app

​Bedrijven die chatten met klanten kunnen hiervoor sinds kort een nieuwe app gebruiken: de WhatsApp Business-app, zo blijkt uit informatie van de website WAbetainfo. Deze site test nieuwe versies en functies van WhatsApp. Daarnaast is WhatsApp op zoek naar een ontwikkelaar die aan deze nieuwe Android-app gaat werken.

Met het nieuwe zakelijke platform wil de door Facebook overgenomen app eindelijk eens geld gaan verdienen, door bedrijven te laten betalen om via de chat-app met klanten te communiceren. Facebook nam WhatsApp in 2014 over voor een bedrag van 19 miljard dollar, maar heeft nog steeds geen cent verdiend aan de meer dan een miljard gebruikers van het platform.

Watermelon

Omdat WhatsApp relatief laat komt met een chatdienst voor bedrijven probeerden allerlei startups dat gat te vullen, waaronder het Nederlandse Watermelon.

Watermelon kreeg in maart vorig jaar een brief van WhatsApp waarin ze werden gesommeerd te stoppen met hun werkzaamheden: ze maakten gebruik van een onofficiële manier om via WhatsApp berichtjes te versturen. Het was het eerste teken dat WhatsApp aan een eigen zakelijke chatdienst werkte.

Het bedrijf ging uiteindelijk failliet om vervolgens weer opnieuw op te starten. Watermelon biedt nog steeds een klantenservicedashboard aan voor bedrijven, maar dan niet meer via WhatsApp.