WhatsApp: populairst én best gewaardeerd

De populairste chatapp van Nederland scoort ook de hoogste waardering: 98% van de Nederlanders geeft WhatsApp een voldoende.

Bijna 10 miljoen Nederlanders maken dagelijks gebruik van WhatsApp, blijkt uit onderzoek van Telecompaper onder 1500 Nederlanders. Verder toont dat onderzoek aan dat WhatsApp ook nog eens het best gewaardeerd wordt. Van alle chatapps krijgt WhatsApp de hoogste waardering, gevolgd door Snapchat. De app, die in 2014 door Facebook werd gekocht voor 19 miljard dollar, werd door 51 procent beoordeeld als 'zeer goed', 47 procent 'goed', 2 procent 'matig' en 0 procent 'slecht'.

Bel-apps scoren zeer slecht

In een onderzoek naar de tevredenheid over WhatsApp als bel-app scoort het ook het hoogst. Maar hier is de app 'de beste van de slechtste', want het duikt onder het nulpunt. Skype bungelt helemaal onderaan deze lijst. In de categorie sociale apps blijft Instagram de favoriet.

Opvallend is dat vrijwel alle apps flink slechter worden beoordeeld dan eind 2016. Volgens Telecompaper zou dit kunnen omdat mensen gewend raken aan de apps en omdat ze weinig nieuws bieden. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld video-apps zoals Netflix, die veel hoger scoren.

Meetmethode

Telecompaper gaat in deze grafiek uit van de APS-score, de App Promoter Score. Dit is een variant op de Net Promoter Score, een gangbaar meetinstrument onder marktonderzoekers. Hierbij wordt gekeken in hoeverre een gebruiker tevreden is over een app.

De genuanceerde resultaten ('goed') worden weggeknipt en de negatieve resultaten ('matig' en 'slecht') worden afgetrokken van de positieve resultaten ('zeer goed'). Deze methode wordt gebruikt omdat de groep die iets als 'goed' beoordeeld zeer sporadisch beweegt, waardoor veranderingen anders nauwelijks gemeten kunnen worden.