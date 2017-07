Woontoren krijgt 800 stroomopwekkende ramen

De stroomopwekkende ramen van een Delftse startup zitten binnenkort ook in een grote woontoren in Amsterdam.

De Rabobank in Eindhoven, het gebouw van de Goede Doelen Loterijen en de nieuwe woontoren Bold in Amsterdam, passen de uitvinding van het Delftse PHYSEE toe. PHYSEE voorziet Bold, een gebouw met 25 verdiepingen dat in 2018 verschijnt, van maar liefst 800 zonneramen, het grootste project tot nu toe voor de startup.

Opladen met stroom uit het raam

De energie-opwekkende ramen zijn natuurlijk goed voor het milieu. Maar wat betekenen deze Power Windows voor de gebruikers? In het gerenoveerde gebouw van de Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij in Amsterdam-Zuid zullen medio 2018 werkplekken zijn voor zo’n 600 mensen. Deze werknemers zullen hun smartphones, laptops en andere apparaten kunnen opladen met de groene stroom van de Power Windows.

Bij het gebruik van Power Windows blijven de transparantie en isolatiewaarde van het glas gelijk. Gebruikers kunnen in een app de performance van hun glas aflezen, tot aan lokale batterijopslag die het mogelijk maakt om elektrische zonwering autonoom op PowerWindows aan te sluiten. Het overschot aan energie wordt aan het net geleverd.