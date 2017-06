Xbox One X onthuld en wat brengt de E3 nog meer?

De grootste gamebeurs ter wereld, de E3 in LA, is gestart. Bright doet verslag. Microsoft kondigde zijn Xbox One X aan.

Officieel duurt de E3 van dinsdag 13 juni tot en met 15 juni, maar in de dagen ervoor zijn er reeds diverse events en persconferenties. Zo geeft Microsoft vannacht zijn Xbox-briefing en Bethesda doet dat maandagochtend. Ubisoft en Sony hebben maandag overdag hun persconferenties en Nintendo houdt dinsdagochtend een speciale E3 Nintendo Direct. We zetten het nieuws dat al bekend is en de verschillende verwachtingen op een rij.

Microsoft presenteert Xbox One X

Microsoft onthulde zondagnacht de krachtigste spelcomputer tot nu toe, de Xbox One X. Hij is sneller dan concurrent Playstation 4 Pro van Sony. De nieuwe Xbox kan sommige games in 4K-resolutie met 60 frames per seconde draaien. Vanaf 7 november is de console te koop, maar Microsoft heeft de prijs nog niet bekendgemaakt.



De Xbox One X heeft een zwart, hoekig ontwerp en is volgens Microsoft zijn kleinste console tot nu toe. Hij beschikt over een 6 teraflop GPU, 12 GB RAM, en een snellere processor en harde schijf. Ook heeft de spelcomputer een vernieuwd koelingsysteem. De Xbox One X biedt ondersteuning voor 4K-games met HDR en Dolby Atmos. Hij beschikt net als de Xbox One S over een 4K Blu-ray-drive.

De eerste 4K-game met 60 fps voor de nieuwe console wordt Forza Motorsport 7. Game-ontwikkelaars kunnen ook eerdere games voor 4K-weergave geschikt maken. Alle nieuwe Xbox One-games blijven ook speelbaar op de gewone Xbox One en One S. Microsoft maakte nog niets bekend over virtual reality. Welke VR-headsets de Xbox One X gaat ondersteunen, blijft de vraag.



Halo 6, Crackdown 3 en meer Xbox One-games

Hartstikke leuk die extra power, maar Xbox One heeft games nodig en snel ook, want Sony overklast Microsoft op dit punt momenteel op alle fronten. De Xbox One mist games met een impact en uitstraling als God of War, Uncharted en The Last of Us en alle grote multiplatform-titels zijn zowel op PlayStation als op Xbox speelbaar, denk aan Destiny, Call of Duty, FIFA en Assassins’ Creed. Eigen unieke titels zijn dus van levensbelang en Microsoft gaat dan ook op zeker Halo 6 teasen. Halo is misschien wat minder urgent in Europa tegenwoordig maar in Amerika is het nog altijd een hele belangrijke titel. Crackdown 3 is ook een zekerheidje, de open-wereld actiegame waarin we complete steden in de as mogen leggen. Indie-lieveling Ori krijgt een vervolg: Ori and the Will of the Wisps gaat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid getoond worden, net als Anthem; de nieuwe game van makers van Mass Effect en Dragon’s Age. Toch moet Microsoft tevens met een of twee nieuwe ip’s komen, gaan ze waarschijnlijk iets meer vertellen over de HoloLens en verwacht ik dat ze iets uit de doeken gaan doen over VR op de Xbox One.

Sony

Sony gaat maandagavond knallen met games, games en nog eens games én waarschijnlijk een nietszeggende teaser naar de PlayStation 5 puur om Microsoft dwars te zitten. Verwacht gameplay van The Last of Us 2, Spider-Man, Days Gone, God of War, Detroit: Become Human een stuk of drie, vier nieuwe PlayStation VR games, Bloodborne 2 en in ieder geval een of twee volledig nieuwe ip’s. Veel van de games echter die getoond gaan worden, komen niet meer dit jaar uit.

Ubisoft

Ubisoft brengt The Crew 2, Southpark, Far Cry 5, Just Dance zoveel en een aantal VR-games mee naar Los Angeles. En na 358 lekken zal dan eindelijk officieel Assassin’s Creed: Origins onthuld worden; dat zich af zal spelen in het oude Egypte. Na een jaartje rust zijn we wel weer toe aan nieuw, episch Assassin’s Creed spel en Ubisoft heeft de kans de serie opnieuw op de kaart te zetten. Ook komt er een crossover game met de schreeuwende Raving Rabbids en... Super Mario? Jijks! En de afsluiter van de persconferentie van Ubisoft zal traditiegetrouw geschieden met de onthulling van een compleet nieuw spel. Stiekem hopen we op een nieuwe Splinter Cell maar dat zal ijdele hoop zijn.

Bethesda

Bethesda komt met twee nieuwe games naar de E3 afgereisd. De eerste is het vervolg op Wolfenstein: The New Order en zal Wolfenstein 2: The New Colossus gaan heten. Voorts zijn er hardnekkige geruchten over Starfield; een open-wereld RPG in de ruimte. Volgens sommigen zou het om een soort The Elder Scrolls gaan alleen dan met een sciencefiction thema. Maar de tweede game kan ook het horrorspel The Evil Within 2 zijn. Starfield zou echter veel meer opschudding veroorzaken, al was het maar met een kleine tease. En geef maar toe, Duitsers omver schieten in een nieuwe Wolfenstein is altijd reden voor een feestje, nietwaar?

Nintendo

Nintendo zet alles dit jaar in op Super Mario Odyssey. De nieuwe platformgame met de wereldberoemde loodgieter is dan ook uitgebreid speelbaar op de beurs. Toch verwachten we dat Nintendo tijdens zijn online stream aanstaande dinsdag ook een Super Smash Bros.-versie voor de Switch gaat onthullen.

Afwezige games

Om bepaalde verwachtingen te temperen zijn er ook genoeg games níet. Metal Gear-bedenker Kojima heeft al aangekondigd dat zijn nieuwe game Death Stranding niet op de E3 aanwezig is. En nu Rockstar Red Dead Redemption 2 heeft verschoven naar het tweede kwartaal van 2018, is de kans groot dat Rockstar’s open-wereld western game zal schitteren door afwezigheid. Maar wie weet heeft Sony wel een hele grote zak geld betaald om het spel tóch op haar persconferentie te laten verschijnen… met alle buzz en impact van dien.

