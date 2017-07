YouTuber Snapking raakt 0909-nummer kwijt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het informatienummer van de Nederlandse YouTuber Snapking uit de lucht gehaald.

Hij riep op te bellen, zonder dat de kosten duidelijk waren. Het duurde bovendien erg lang voordat zij hem aan de lijn kregen, als dat überhaupt al gebeurde. Het gaat om het nummer 0909-0400528, dat officieel eigendom is van Snapentertainment.



Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat in ongeveer drie weken tijd ruim 6000 keer werd gebeld naar het nummer. Slechts vijf keer nam Snapking ook echt de telefoon op. Al die telefoontjes kostten de consument in totaal wel ruim 13.000 euro. Om verdere schade te voorkomen, heeft de ACM het nummer nu geblokkeerd.

Aan het lijntje houden

Dat mag de toezichthouder doen, als blijkt dat de instantie of persoon die achter het nummer zit, bellers onnodig lang aan het lijntje houdt en vooraf niet duidelijk meldt dat er betaald moet worden voor het gesprek. Het gaat de ACM onder meer om de video getiteld: IK BEN VADER.., waar onder de video inderdaad wordt opgeroepen om te bellen met de tekst: "JE KAN ME BELLEN OP HET NUMMER - 09090400528."

Daaronder schrijft Snapking nog: "blijf in de wachtrij staan bij ongeveer 5/10 min verbind ik je door met mij ik kan niet iedereen te woord staan maar ik hoop de meeste wel succes met bellen ! 09090400528"



De verbinding verbroken

Toen de ACM het zelf testte, stond een ambtenaar 7 minuten in de wacht en vervolgens werd de verbinding verbroken. Bij een andere test op een ander tijdstip was de wachttijd weliswaar maar vier minuten, maar ook toen kreeg de proefpersoon Snapking niet te pakken.

De ACM kwam de overtredingen op het spoor na klachten op Twitter en via de Consumentenbond. De toezichthouder heeft speciaal voor de gelegenheid een vlog opgenomen waarin de maatregel wordt toegelicht.

Ontslagen door RTL

In oktober 2016 ontsloeg RTL de vlogger al omdat hij in een vlog een Chinees meisje uitschold, omdat hij dacht dat hij de door hem bestelde loempia niet kreeg. Reden voor het ontslag was racisme en zijn vrouwonvriendelijke gedrag.