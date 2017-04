Zelflerende app Microsoft herkent emotie op foto's

De nieuwe fotobewerkings-app Sprinklers analyseert je foto met kunstmatige intelligentie.

Op basis van de informatie die de nieuwe app Sprinklers van Microsoft verzamelt, geeft de app suggesties om je foto nog leuker te maken. Elke foto die je maakt of uploadt in de app kun je voorzien van emoji, stickers en teksten.

De app weet vervolgens precies wat er op de foto staat; hoeveel gezichten, hoe oud de personen zijn en welke emotie je toont. Aan de hand daarvan geeft de app suggesties, zoals op welke beroemdheid je lijkt of teksten als “turn that frown upside down” bij een foto waar iemand chagrijnig kijkt.

Leeftijd-analyse

Microsoft lanceerde eerder al de website How-Old.net die met zelflerende algoritmes analyseert hoe oud je bent. Deze tool werkte niet heel nauwkeurig, dus het is nog maar de vraag of het in Sprinklers wel goed werkt. De app is momenteel alleen te downloaden in de VS voor iOS.