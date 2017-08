Zelfrijdende rolstoelen op Japans vliegveld

Zelfrijdende rolstoelen moeten een luchthaven in Tokio toegankelijker maken.

De Olympische Spelen worden in 2020 in Japanse hoofdstad Tokio gehouden en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Om de luchthaven Haneda zo toegankelijk mogelijk te maken, worden daar zelfrijdende rolstoelen van Panasonic ingezet.

Dinsdag begon een grote test waarbij de zelfrijdende rolstoelen in het vliegveld worden losgelaten. Passagiers die slecht ter been zijn of een beperking hebben, kunnen de rolstoelen met een app oproepen. De rolstoel weet de passagiers te vinden bij de bushalte of parkeerplaats, en neemt zelfstandig de beste route naar de gate.



Vernieuwingen

Meerdere rolstoelen kunnen in tandem bewegen zodat families of groepen samen door de luchthaven kunnen rijden. Na gebruik gaan de rolstoelen automatisch weer samen op een centrale plaats staan, zodat het personeel er geen omkijken naar heeft.

De rolstoelen worden getest tot maart 2018. In die tijd worden ook een aantal andere vernieuwingen uitgeprobeerd op het grootste vliegveld van Tokio. Samen met telecomprovider NTT test Panasonic ook een nieuwe app die de informatie in en om het vliegveld aan de hand van objectherkenning beter kan vertalen. Ook komen er systemen in het vliegveld die het publiek bij grote drukte beter helpen verdelen.