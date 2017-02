NASA heeft rond een nabije dwergster zeven planeten die op de aarde lijken ontdekt. Zou er buitenaards leven zijn?

Brekend nieuws. Er is een uniek planetenstelsel ontdekt met minstens zeven planeten die op de aarde lijken. Rond dwergster Trappist-1 draaien de planeten die een vergelijkbare grootte als onze planeet aarde hebben. De ster ligt 40 lichtjaren van ons verwijderd, wat gigantisch ver lijkt, maar in de astronomie 'nabij' heet.



De binnenste zes planeten krijgen van de rode dwergster, die een stuk kleiner is dan onze zon en een stuk minder warmte uitstraalt, voldoende energie voor om vloeibaar water. Aan de baan van de zeven kunnen astronomen zien dat de temperatuur op hun oppervlak relatief gematigd is. Drie van de planeten bevinden zich in de leefbare zone rond de ster, waar leven mogelijk is. Zou er dan toch buitenaards leven zijn?

Mogelijk meer leefbare planeten

De ontdekking betekent niet alleen dat er een kans is op andere vormen van leven dan die ons bekend zijn. Het maakt het ook waarschijnlijk dat er nog meer potentieel leefbare planeten bestaan. Het planetenstelsel zal vanaf nu nader onderzocht worden, terwijl ook verder wordt gescand naar nog meer potentiƫle aardes. Het wachten is nu op de eerste films over Trappist-1, die straks bijna geen science-fiction meer mogen heten.

Eerste poster voor Trappist-1

NASA heeft ook al een poster voor een reis naar Trappist-1 laten ontwerpen. Kijk hier voor de grote versie. Meer posters uit de NASA-serie Visions of the Future zie je hier.