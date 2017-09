Ziggo verhoogt internetsnelheid voor 1,6 miljoen klanten

Ziggo verhoogt de snelheden van de meeste internetpakketten met 33 procent.

Ziggo maakte vandaag bekend dat een groot aantal van zijn klanten vanaf 2 oktober hogere internetsnelheden krijgen. Het gaat om mensen die een abonnement hebben op het Complete-pakket en het Max-pakket. De snelheid van klanten met een Start-abonnement blijft gelijk.

De huidige snelheid van een Complete-abonnement van 150 Mbit per seconde wordt vanaf 2 oktober verhoogd naar 200 Mbit per seconde. Het abonnement met een snelheid van 200 Mbit/s gaat naar 250 Mbit/s. De snelheid van een Max-pakket met 300 Mbit per seconde wordt verhoogd naar 400 Mbit per seconde.

Ook de uploadsnelheid gaat omhoog. In de Complete-pakketten naar respectievelijk 20 en 25 Mbit/s, dat is 5 Mbit per seconde meer dan op dit moment. De uploadsnelheid van het Max-abonnement gaat van 30 Mbit per seconde naar 40 Mbit/s.

Prijs Start-pakket verhoogd

Klanten met een Complete- of Max-pakket hoeven niets extra voor de hogere snelheid te betalen. Vanaf 2 oktober kan het vier weken duren voordat de modems van betreffende klanten automatisch de nieuwe snelheden hebben. Bij het Start-pakket wordt alleen de prijs verhoogd van 39,95 euro naar 43,50 euro. De snelheden blijven gewoon gelijk.