Ziggo verhoogt prijzen: veel klanten betalen 30 euro meer per jaar

Miljoenen Nederlanders gaan vanaf 1 juli meer betalen voor hun kabelabonnement. want Ziggo gooit zijn prijzen omhoog.

Dat mailde de provider vandaag aan zijn klanten. Voor veel Nederlanders betekent de verhoging dat ze per jaar ruim 30 euro meer gaan betalen, 2,55 euro per maand. Volgens Ziggo is de verhoging nodig om de de hogere kosten voor het onderhouden van het netwerk te dekken.

Zoeken op de Ziggo-site

Opvallend is de wijze van communicatie die Ziggo kiest. Klanten krijgen keurig een mailtje met de verhoging, maar daarna is het een grote speurtocht om meer achtergrond-informatie te vinden. In de mail aan de klanten staat wel een link die klanten meer informatie belooft over de verhoging. Maar wie daar op klikt, komt op een webpagina van Ziggo waarin over de prijsverhoging niet meer wordt gesproken.

Wel wordt uitgebreid uit de doeken gedaan hoeveel we tegenwoordig internetten, hoeveel devices we hebben, hoeveel tv-zenders en hoe belangrijk een veilig internet is. Om het makkelijk te maken: hier de juiste link naar de tarieven en de verhoging.