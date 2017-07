Ziggo zegt sorry voor problemen met Game of Thrones

'Een foutje' van Ziggo zorgde er gisteravond voor dat de nieuwe aflevering van Game of Thrones niet voor iedereen om 21:00 uur te zien was. Ziggo belooft beterschap.

Ziggo-abbonees waren gisteravond op zijn zachtst gezegd niet blij met de service van het bedrijf. Om 21:00 uur precies kon maar een deel van de Game of Thrones-fans de eerste aflevering van het zevende seizoen van de fantasyserie bekijken. De rest moest wachten. Uiteindelijk konden veel klanten pas uren later de aflevering kijken: sommigen zeiden zelfs tot diep in de nacht op te zijn gebleven om hun favoriete serie toch nog te kunnen zien.

'Balen, ook voor onszelf'

Ziggo maakte excuses en legt de schuld van de gebrekkige service bij zichzelf. In tegenstelling tot andere landen zorgde niet de enorme populariteit van de serie voor problemen. "De belangstelling was inderdaad bijzonder groot", zegt een woordvoerder van Ziggo. "Het was balen, ook voor onszelf, maar het foutje ligt met name aan de complexiteit van de techniek."

Wat dat foutje precies inhoudt, wil Ziggo niet zeggen. Wel stelt het bedrijf dat de koppeling tussen HBO en Ziggo en de verschillende settopboxen van klanten ervoor zorgen dat het uitserveren van Game of Thrones-afleveringen een 'technisch ingewikkeld proces' is.

Volgende week maandag wel om 21:00

Ziggo weet inmiddels waar het fout ging en houdt daar in het vervolg rekening mee. De volgende aflevering van Game of Thrones is aanstaande maandag gewoon om 21:00 uur te zien, de tijd die Ziggo met HBO heeft afgesproken. "Dat garanderen we", aldus de woordvoerder.

In de VS had HBO zondagavond al problemen met overbelaste servers toen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd uitgezonden. Ook in Australië ging het mis.

Meer over Game of Thrones

​Test je Game of Thrones-kennis in onze quiz

Zo voorkom je spoilers rond Game of Thrones