Zuckerberg zegt sorry voor 'VR-ramptoerisme'

Facebook-ceo Mark Zuckerberg heeft zijn excuses aangeboden voor een virtualreality-tour waarbij hij het rampgebied in Puerto Rico op ongepaste wijze liet zien.

Facebook-ceo Mark Zuckerberg heeft sorry gezegd voor de manier waarop hij in virtual reality beelden van het rampgebied in Puerto Rico combineerde met vrolijke avatars en high fives. De VR-tour was bedoeld om de mogelijkheden van Facebooks VR-tool Spaces te tonen. Zuckerberg schrijft dat hij wilde laten zien dat je met virtual reality aandacht kunt vragen voor belangrijke gebeurtenissen.

De livestream had kunnen bijdragen aan Facebooks samenwerking met het Rode Kruis rond de hulpverlening op Puerto Rico, dat zwaar door orkaan Maria is getroffen, aldus Zuckerberg. "Maar getuige jullie reacties ben ik hier niet duidelijk genoeg over geweest."

“Eén van de betoverende dingen van VR is dat je écht het gevoel hebt dat je ergens anders bent”, zei Zuckerberg tijdens de presentatie (zie onder). Met Spaces kun je samen met vrienden een plaats in VR bezoeken. Kijkers zagen vervolgens hoe de glimlachende avatars van Zuckerberg en Rachel Franklin, hoofd social VR bij Facebook, over verwoeste gebieden op Puerto Rico vlogen en high fives uitwisselden.

Door de orkaan vielen er zeker 36 doden in Puerto Rico, maar het dodental kan nog veel hoger uitvallen. Veel ziekenhuizen hebben nog altijd geen elektriciteit. “Deze straat is echt overstroomd”, constateerde Zuckerberg dan ook voor hij zich naar een aanmerkelijk fijnere plaats liet teleporteren: zijn woonkamer.