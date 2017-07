Zweef boven het water met het eFoil-surfboard

Met dit elektrisch hoversurfboard met draagvleugels lijkt boven het water te zweven.

De eFoil van het bedrijf Lift Foils is een surfboard dat net boven het water 'zweeft'. De elektrische motor met draagvleugels bevinden zich onder water en zorgt dat surfer vooruit komt. We zagen dit idee al eerder in de vorm van Jetfoiler. Die is nog niet te koop, de eFoil inmiddels wel.

Voor een bedrag van 12.000 dollar is de surfplank te koop. Met het voertuig is een snelheid van 40 kilometer per uur te halen. De surfer heeft een draadloze afstandsbediening in zijn hand om de snelheid te bepalen en maakt bochten door te leunen. De controller is ook met een kabel aan de plank te bevestigen, zodat je hem minder snel kwijtraakt.



Volgens Lift Foils kun je een uur surfen op een volle accu, met een snelheid van 24 kilometer per uur. De batterij is overigens te vervangen, maar voor een tweede accu betaal je nog eens drieduizend dollar. Opladen duurt zo'n tweeënhalf uur. De eFoil is nu te bestellen in twee formaten en vier kleuren. In september zijn de eerste leveringen.



