3 redenen om een QLED TV te kiezen

Hoe onderscheiden de nieuwe Samsung QLED TV's zich van de concurrentie?

Samsung ontwikkelde Quantum dot, een technologie die voor een optimale kijkervaring zorgt. De nieuwe tv’s met Quantum dot krijgen de naam QLED TV mee. De eerste modellen zijn sinds kort verkrijgbaar. Wat zijn de voordelen?

Q PICTURE

Het belangrijkste bij aankoop van een tv is beeldkwaliteit en daar ligt dan ook de focus van Samsung. QLED-televisies gebruiken Quantum dots die licht omzetten in zeer heldere kleuren. De tv's leveren als eerste 100 procent kleurvolume. Dat betekent dat ze enorm subtiele kleurverschillen laten zien, niet alleen bij donkere, maar ook bij heel lichte beelden. Waar wolken bij andere tv’s bijvoorbeeld helemaal wit zijn, tonen deze tv’s schaduwen en kleurveranderingen. Verder beschikken ze over High Dynamic Range (HDR), wat bijdraagt aan een zo helder mogelijk beeld met veel contrast.

Handig is verder dat het tv-paneel een speciale anti-reflecterende laag heeft, die reflecties in beeld verhindert. Het licht van buiten schijnt dus niet meer vervelend op het scherm. Daarnaast zijn de beelden altijd goed, vanuit welke hoek je ook kijkt.

Q STYLE​

Een televisie neemt een belangrijke plek in je huis in, vandaar dat het design uitstekend moet zijn. Het ontwerp van de Samsung QLED TV is heel minimalistisch, of je hem nu ophangt of neerzet op zijn metalen voet. Je hebt geen last van een wirwar van kabels rond de tv. Alle randapparatuur is namelijk aan te sluiten op de One Connect Box, die je uit het zicht neerzet. Een enkele transparante kabel, de Invisible Cable, verbindt je tv met de box.

Q SMART

De QLED TV bedien je met de prettige Samsung One Remote Control. Die is niet alleen geschikt voor de televisie, maar ook voor andere aangesloten apparaten voor entertainment. Op die manier heb je nog maar één afstandsbediening nodig voor de Smart Hub van Samsung en slingeren er niet meerdere rond. Daarnaast kun je de televisie met de Smart View-app op je telefoon bedienen.

Met zijn prachtige beeldkwaliteit, strakke design en prettige bediening is de QLED TV, zoals Samsung het noemt, 'The Next Innovation in TV’. Meer informatie over QLED TV staat op de Samsung-website, waar de tv’s direct zijn te bestellen vanaf 2299 euro.

