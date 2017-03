5 vernuftige features in het design van de Gear S3

Het ontwerp van Samsungs Gear S3 heeft ons op vijf manieren positief verrast.

De Samsung Gear S3 is de meest geavanceerde smartwatch van dit moment. Maar ondanks alle slimme features doet het stijlvolle design van de ronde S3 niet onder voor dat van een normaal horloge. Bovendien is hij water- en stofbestendig (IP68) en heeft hij veel sensoren aan boord (GPS, hoogtemeter en barometer). Daardoor kun je hem in heel veel verschillende situaties gebruiken. In dit artikel kijken we naar de beste features in het design van de S3.

1. De ring

De Gear S3 heeft een robuuste ring rond het cirkelvormige scherm. Die kun je draaien om door menu’s te navigeren. Dat is niet alleen handiger dan vegen, het voelt ook nog eens heel prettig, dankzij de trillingen die je voelt als feedback.

2. Gorilla Glass SR+

Het glas van de Gear S3 is gemaakt van extra sterk Gorilla Glass SR+. Daardoor komen er niet snel krassen op de smartwatch, mocht je bijvoorbeeld ergens tegenaan stoten. Verder is de behuizing van de Gear S3 water- en stofbestendig, zodat je je daar niet druk over hoeft te maken.

3. Horlogeband

Met de Gear S3 wordt uiteraard een horlogeband meegeleverd, maar vind je die niet mooi of zit hij niet lekker, dan vervang je het bandje gemakkelijk door een andere. De smartwatch gebruikt namelijk standaard 22mm-horlogebandjes. Samsung zelf biedt vier verschillende straps aan om naar wens te customizen.

4. Grote accu

Samsung is erin geslaagd om een relatief grote accu in een kleine behuizing te plaatsen. De accu heeft een capaciteit van 380 mAh. Daarmee hoeft hij niet, zoals veel concurrerende smartwatches, elke avond aan de lader, maar kun je er tot drie dagen mee doen. Opladen gaat draadloos via een fijne magnetische dock. Het beeld wordt gedraaid, zodat je hem gemakkelijk als wekker kunt gebruiken op je nachtkastje.

5. Handige interface

Een probleem van smartwatches is vaak dat ze lastig te bedienen zijn. Dat komt omdat er niet veel informatie op het schermpje past, waardoor je veel moet vegen en selecteren. De Gear S3 werkt verrassend simpel en draait op het besturingssysteem TizenOS. Hiervoor zijn verschillende apps beschikbaar, waaronder het Nederlandse Thuisbezorgd, Buienradar, KLM en Pathé. Extra handig is ook dat je geen Samsung-toestel hoeft te hebben: het werkt met Android en iOS.

