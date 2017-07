Hoe recyclen van gadgets schaarse grondstoffen oplevert

Door gadgets te recyclen help je mee aan het voorkomen van grondstofschaarste.

Grondstofschaarste: steeds meer sectoren hebben er mee te maken, denk bijvoorbeeld aan de bouw. Al eeuwenlang putten we de aarde uit om steeds weer innoverende producten op de markt te brengen, zonder door te hebben wat we eigenlijk veroorzaken. Hierdoor is de kans groot dat er door schaarste van grondstoffen over 20 jaar weinig tot geen nieuwe technologie ontwikkeld kan worden.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat 30 procent van de grondstoffen zal opraken als iedereen door de huidige (over)consumptiemaatschappij het nieuwste van het nieuwste wil hebben en producten (vaak onnodig) worden geproduceerd. Door te gebruiken in plaats van te verbruiken, wordt ons milieu een stuk schoner. Hierdoor zijn er minder grondstoffen uit mijnen nodig, waar de arbeidsomstandigheden vaak slecht zijn.

Circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie komt in Nederland op gang. Grote ondernemingen maken daar een cruciaal onderdeel van uit. Want elke kleine stap die zij zetten heeft grote impact. Gelukkig zijn er steeds meer Nederlandse ondernemingen die circulair willen handelen.

KPN wil bijvoorbeeld dat vanaf 2025 alle materialen uit nieuwe apparatuur in netwerken en datacenters en uit apparaten van klanten worden hergebruikt of gerecycled. Ook stimuleert KPN thuiswerken en werken in de cloud.

Oude mobiele telefoons

KPN roept zijn klanten ook actief op om telefoons in te leveren voor recycling. Bij Bright lees je veel over de nieuwste smartphones, maar ook wij vinden het belangrijk om stil te staan bij onze oude mobiele telefoons die we niet meer gebruiken. Die oude mobieltjes zorgen voor een enorme berg elektronica-afval. En dat terwijl oude mobieltjes vaak nog jarenlang prima zijn te gebruiken voor andere toepassingen, bijvoorbeeld als mini-beveiligingscamera, als afstandsbediening of als babyfoon. (Lees ook onze tips.)

Eerst kijkt een medewerker naar de staat van het apparaat: werkt het nog naar behoren? Vervolgens worden alle data gewist en de batterij, speaker, microfoon en de WiFi- en bluetooth-verbinding gecontroleerd. Doet alles het nog? Dan is de mobiele telefoon klaar voor hergebruik. Sommige telefoons zijn beschadigd, maar kunnen nog wel gerepareerd worden. Dan wordt het mobieltje met gebruik van onderdelen uit andere telefoons weer gebruiksklaar gemaakt.

Zelfs als de telefoon onherstelbaar is beschadigd, is hij nog geld waard. KPN verkoopt deze aan Sims Recycling Solutions, een metaalrecyclingbedrijf dat over alle vereiste certificaten beschikt en de mobieltjes op milieuverantwoorde wijze verwerkt. Het materiaal dat overblijft en niet kan worden hergebruikt, wordt op milieuverantwoorde wijze vernietigd. Zo komen er geen schadelijke stoffen vrij.

Koper, nikkel en goud

In mobiele telefoons zitten namelijk tal van materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Het plastic wordt bijvoorbeeld onder hoge temperaturen gesmolten, waarna het kan worden hergebruikt. Ook de metalen in de batterij en in de printplaat van de telefoon, zoals nikkel, koper, lood, kwik en aluminium, worden onder zeer hoge temperaturen gesmolten. Zo ontstaan er vloeibare, gescheiden lagen lood, nikkel en koper. In de koperlaag zijn de edelmetalen opgelost, in het nikkel en lood de overige metalen.

Daarnaast bevat een mobiele telefoon minuscule hoeveelheden goud, zilver en palladium. Om je een idee te geven: uit 1000 kilo mobieltjes is 20 keer meer goud te halen dan uit hetzelfde gewicht aan gouderts, en in 200 mobieltjes zit al genoeg goud voor een trouwring.

De groenste provider

Dus door producten te recyclen, help je mee aan het voorkomen van grondstofschaarste, wat echt een enorme impact zal hebben op de kwaliteit van ons leven en de kosten van producten.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met KPN. Wist je trouwens dat KPN in de top 10 van groenste providers ter wereld staat en in Nederland aanvoerder is op het gebied van duurzaamheid in de telecom? Wil je hier meer over weten, lees dan hier meer over de groene strategie van KPN.