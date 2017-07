Live vanaf beta-event van de game Destiny 2

In Utrecht was vanavond de lancering van de beta van de game Destiny 2. We gaven onze eerste indruk van de game en deelden downloadcodes uit.

We deden live verslag van het launch-event van Destiny 2, een van de belangrijkste games van 2017. Verschillende teams van journalisten, BN'ers en YouTubers namen het tegen elkaar op, bekende Nederlandse voetballers gaven acte de présence en we speelden zelf ook een paar strikes. De early-acces beta voor PlayStation-bezitters (die de game hebben gepreorderd) is sinds gisteren al live, vanavond kregen ook Xbox-spelers die Destiny 2 hebben besteld toegang. Op 21 juli gaat de beta open voor iedereen, en 24 juli om 6 uur ‘s ochtends stopt de beta.

Downloadcodes

Via de Bright.nl Facebook-page gaven we 10 beta-codes voor PlayStation, Xbox en PC weg. Like onze pagina en we doen ons best om meer mensen een beta-code te geven de komende dagen.

Het zijn Bungie.net-codes waarbij je zelf kunt kiezen op welk platform je de beta-game wilt spelen. De Bungie.net-codes kunnen worden verzilverd via een Destiny Code Redemption-formulier op Bungie.net/redeem. Spelers moeten zijn ingelogd met een geldig Bungie.net-account om de code te kunnen verzilveren. Selecteer vervolgens voor welk platform je een beta-code wilt, verzilver de code via de console naar keuze en download de beta. Spelers die de PC selecteren als voorkeursplatform, hebben pas in augustus de mogelijkheid om de beta te spelen.

Destiny was een van de belangrijkste spellen van 2014 en was ook een van de duurste game-producties ooit. Binnenkort meer over de game op Bright.nl. Volg alvast ons YouTube-kanaal.





In samenwerking met Activision