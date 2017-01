Video: de gadgets van snowboarder Erik Bastiaansen

Snowboarder Erik Bastiaansen werd wereldkampioen bij de junioren. Sindsdien gaat alles in sneltreinvaart. Met deze gadgets legt hij de speciale momenten vast.

Erik Bastiaansen heeft het allemaal. Hij heeft talent. Is een topper in zijn sport. En hij reist de hele wereld over. Bekend is dat je dan jaren later terugkijkt en afvraagt waar de tijd is gebleven. Maar Bastiaansen heeft geluk. De meest indrukwekkende vergezichten op de piste legt hij vast met zijn Galaxy S7 Edge-telefoon, Gear 360-camera en Gear VR. Onvergetelijke routes worden getracked door zijn Gear S3​-smartwatch. Zo heeft hij later - letterlijk - nog iets om op terug te kijken.

Van Samsung