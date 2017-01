10 films waar we in 2017 naar uitkijken

2017 biedt genoeg redenen om met een bak popcorn in het donker te gaan zitten. Dit zijn de tien films waar wij het meest naar uitkijken, gesorteerd op verschijning.

John Wick: Chapter 2

Het vervolg op de meest verrassende en tofste actiefilm van 2014. John Wick: Chapter 2 belooft net zulke razendsnelle, choreografische schietpartijen als het eerste deel. Meer van hetzelfde is in dit geval dan ook precies wat we willen, Keanu Reeves die het praten aan zijn geweren overlaat. Dit keer spelen Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Ruby Rose, John Leguizamo en Ian McShane een paar van de markante figuren die Wick al dan niet spectaculair op de korrel neemt.



Première: 9 februari

T2 Trainspotting

Het vervolg op de klassieker uit 1996 en de hele cast is weer van de partij. Mark Renton (Ewan McGregor) keert na twintig jaar terug naar Schotland om het goed te maken met Spud en Sick Boy, terwijl hij de net uit de gevangenis ontslagen psychopaat Francis Begbie probeert te ontwijken. Seks, drugs, levenskeuzes, vriendschap en een heleboel waanzin. Choose life...



Première: 16 februari

Ghost In The Shell

Met Scarlett Johansson in de hoofdrol van The Major is Ghost In The Shell zeker niet onomstreden. De verfilming van de Japanse anime-klassieker had volgens critici een Japanse hoofdrolspeelster moeten hebben. Evengoed ziet de trailer er bijzonder sfeervol uit, met zijn fictieve futuristische Japanse cyberpunk-setting. Het personage van Johansson is een menselijk brein in een cyborg-lichaam; de Ghost In The Shell. Verwacht naast strakke actie ook de overpeinzingen van wat een mens eigenlijk menselijk maakt.



Première: 30 maart

Guardians Of The Galaxy Vol. 2

Met Logan, Wonder Woman, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok en Justice League is er ook dit jaar geen tekort aan superheldenfilms. Wij kijken het meest uit naar Guardians Of The Galaxy Vol. 2, het kleurrijke, hysterische buitenbeentje. De Guardians onder leiding van Chris Pratt’s Star Lord zijn weer terug, met Groot dit keer als piepklein pratend stekje. Star Lord gaat op zoek naar zijn vader terwijl het kwaad in het heelal nog niet klaar is met de vreemde groep helden. Zelfde acteurs, zelfde regisseur, nieuw avontuur met hopelijk net zo’n sterke soundtrack met obscure klassiekers.



Première: 27 april

Alien: Covenant

Deze film valt tussen Alien en de onterecht verguisde prequel Prometeus in. Ridley Scott gebruikt de bekende ingrediënten: een ruimteschip vol bijdehand personeel, een ogenschijnlijk vredige planeet en een alien die zijn levensloop het liefst binnenin mensen begint. Michael Fassbender is weer van de partij als android David, de enige overlevende van ruimteschip Prometeus, die maar al te goed weet welke horror de bemanning van het ruimteschip Covenant te wachten staat.



Première: 18 mei

Dunkirk

De oorlogsfilm is een to-do op het lijstje van elke grote regisseur en Christopher Nolan vertelt met zijn oorlogsfilm het verhaal van de Slag om Duinkerke. Of preciezer: de gevolgen van die slag, waarbij in 1940 geallieerde troepen uit België, Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk volledig door het Duitse leger omsingeld waren. Dunkirk vertelt het verhaal van de reddingsoperatie waarbij de honderdduizenden mannen geëvacueerd moesten worden. Nolan maakte bij de opnames veel gebruik van praktische special effects waarbij echte oude vliegtuigen weden gecrasht. Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema verzorgt opnieuw de cinematografie, muziek is weer van Hans Zimmer.



Première: 20 juli

Valerian And The City Of A Thousand Planets

The Fifth Element is zonder twijfel de vreemdste scifi-film van de jaren ’90 en met Valerian And The City Of A Thousand Planets belooft regisseur Luc Besson die gestoorde sfeer opnieuw op te roepen. Gebaseerd op de populaire Franse stripserie Valérian et Laureline en tot de nok toe gevuld met allerhande aliens en andere vreemde personages. Wie het ruimteschip van de tijd- en ruimtereizende hoofdrolspelers denkt te herkennen: het schip was één van de inspiraties achter de Millennium Falcon uit Star Wars.



Première: 26 juli

The Dark Tower

De verfilming van het magnum opus van Stephen King komt na dertig jaar development hell eindelijk in de bioscoop. Een apocalyptische western waarin Idris Elba als The Gunslinger op zoek is naar The Dark Tower om zo zijn dimensie Mid-World te redden. Matthew McConaughey vertolkt de rol van de excentrieke tovenaar The Man in Black, ook op zoek naar de toren maar dan met slechtere bedoelingen. De film wordt geen directe verfilming van de boeken van King, maar belooft een soort quasi-sequel te worden.

Première: 27 juli

Blade Runner 2049

Net zoals hij in 2015 met Han Solo deed, kruipt Harrison Ford ook hier weer na ruim dertig jaar in de huid van één van zijn meest geliefde personages. Ford’s Rick Deckard is al 30 jaar vermist maar de jonge blade runner K (Ryan Gossling) komt hem op het spoor. Veel meer is er nog niet bekend over het verhaal van de film, die wordt geregisseerd door Frans-Canadese Denis Villeneuve die in 2016 nog het uitstekende Arrival afleverde. Nederlandse actrice Sylvia Hoeks staat trouwens hoog op de cast-lijst van de film, met een nog onbekende rol.



Première: 5 oktober

Star Wars: Episode VIII

We sluiten 2017 af met torenhoge verwachtingen: na twee jaar wachten krijgen we eindelijk te weten wat Luke Skywalker tegen Rey zegt. Na een verrassend sterk tussendoortje in de vorm van Rogue One gaan we verder met de Star Wars-hoofdmoot. Nog steeds dertig jaar na Return of the Jedi verwachten we meer duidelijkheid over het verleden van Rey, waarom de zoon van Han Solo en Leia Organa naar de Dark Side is gevallen, wat Luke Skywalker al die tijd heeft gedaan en wie de duistere Snoke is. Het zal helaas de laatste film zijn met een rol voor de overleden Carrie Fisher.

Première: 15 december

