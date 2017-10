Hoogseizoen voor bingewatching

Met de komst van de herfst zijn tal van series van start gegaan. Erwin zet zijn favorieten op een rij.

Wat een overvloed aan goede series momenteel. Je kunt elke avond wel twee shows kijken. Ik gebruik de app iShows TV om het overzicht te bewaren. Deze staan in mijn lijst.

The Deuce - Deze nieuwe serie van HBO vindt plaats in de rosse buurt in New York in de jaren zeventig. Prostituees, pooiers en pornofilms. Van de makers van The Wire dus dan weet je dat het goed zit.

Ray Donovan - Seizoen 5 is bijna klaar en heel lekker gaat het niet met de Hollywood-fixer. Het seizoen staat in het teken van het afscheid van Abby en valt daardoor wat zwaar.



Mindhunter - Een hele sterke nieuwkomer. Je volgt twee FBI-agenten die in de jaren zestig pionierswerk verrichten met onderzoek naar seriemoordenaars. De meesterlijke hand van David Fincher (Fight Club, Se7en, The Social Network, House of Cards) is zichtbaar. Het hele eerste seizoen staat op Netflix, seizoen 2 is al bevestigd.

Star Trek: Discovery - De eerste Star Trek-serie sinds Enterprise dat stopte in 2005. Discovery speelt zich af tien jaar voor The Original Series in de Star Trek tijdlijn en gaat over de oorlog tussen Starfleet en de Klingons. De hoofdrol is voor Sonequa Martin-Green, bekend van The Walking Dead. Beter dan verwacht.



Mr Robot - Onze favoriete hacker is aan zijn derde en beste seizoen tot nu toe begonnen. Dark, disturbing en vol met puzzels. Het is nog niet bekend waar in Nederland seizoen 3 wordt uitgezonden.

Star Wars Rebels - Na de lauw ontvangen animatieserie Foces of Destiny (over de vrouwelijke personages in het Star Wars-universum) is gelukkig het vierde seizoen van Rebels begonnen, dat zich in de canon afspeelt tussen Episode III en IV. Een fijne wachtverzachter totdat The Last Jedi in de bios verschijnt op 13 december. In Nederland te zien op Disney XD.



Stranger Things - Seizoen 2 van de beste nieuwkomer van vorig jaar gaat aanstaande vrijdag live op Netflix, net op tijd voor Halloween. Lees vooral ook het retro-verwante Ready Player One van Ernest Cline, waarvan de verfilming door Steven Spielberg in 2018 verschijnt.

The Walking Dead - Het achtste seizoen van m’n favoriete comic staat in het teken van Ricks oorlog tegen de Saviours. Het is net als vorig jaar is verdeeld in twee reeksen van acht afleveringen. In februari gaat het seizoen verder. The Walking Dead is in Nederland te zien op Fox TV.

Lees ook: Netflix besteedt 8 miljard dollar aan nieuwe films en series