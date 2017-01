Top 5: de vreemdste gadgets van CES 2017

Op gadgetbeurs CES zijn deze week weer veel merkwaardige gadgets te zien. Dit zijn de vijf vreemdste producten die je binnenkort kunt kopen.

Haarborstel-coach

Alles in je huis is over een tijdje te vervangen door iets slimmers met een app. Nu is daar de nieuwe slimme haarborstel van L'Oreal genaamd Kératase Hair Coach. Deze borstel heeft een aantal sensoren aan boord en werkt met je smartphone. De bedoeling is dat gebruikers hun haren efficiënter gaan borstelen onder begeleiding van de app. Daarvoor meten sensoren bijvoorbeeld hoe hard je welke kant op borstelt en of het haar nat of droog is. Via de microfoon zou de app kunnen horen hoe gezond het haar is. Maar of dit het prijskaartje van 200 dollar waard is?

VR-sandalen

Gadgets waarmee je handen virtueel verschijnen in VR kennen we inmiddels wel, maar voor je voeten zijn er nog nauwelijks apparaten bedacht. Ontwikkelaar Cerevo zag een gat in de markt en maakte de Taclim-sandalen. Deze lompe klompen geven voetbewegingen door aan software, bijvoorbeeld aan games. Op die manier zou je vijanden in virtualreality bijvoorbeeld een trap kunnen verkopen. Volgens de makers geeft de sandaal trillingen af om na te bootsten op welke ondergrond je loopt, zoals sneeuw of zand. Ze gaan komende herfst voor 'ruim 1000 dollar' in de verkoop.

GeniCan: slimme prullenbak

De GeniCan is een prullenbakmodule met wifi die reageert op spraakcommando's en die streepjescodes scant van producten die je weggooit. Die kun je dan op een boodschappenlijstje op je smartphone laten plaatsen, zodat je niet vergeet om producten die op zijn opnieuw te kopen. Je kunt ze zelfs automatisch laten bestellen via Amazon, tenminste, in de VS. De module kost 125 dollar als pre-order en begin 2017 op de markt verschijnen. De vraag is: belandt deze module uiteindelijk zelf niet in de prullenbak?

Sjaal met luchtfilter

Het modieuze alternatief op mondkapjes: Wair. Dit is een sjaal die je over je neus en mond schuift als de luchtkwaliteit slecht is. In de sjaal zit een filter zodat je schone lucht inademt. Een bijhorende app waarschuwt je wanneer de luchtkwaliteit dermate vervuild is, zodat je Wair kunt gebruiken. Eén Wair kost vanaf 54,17 euro. In de promotievideo hieronder zie je hoe de Wair wordt gedemonstreerd met onder meer een dab op de fiets.

Ongeboren babytracker

Bloomlife is een startup met een kleine wearable voor op de zwangere buik. Dit apparaatje voor zwangere vrouwen leest de elektrische activiteit van de spieren af. Op die manier worden weeën geregistreerd, maar zijn ook verschillen af te lezen tussen gewone buikpijnen en complicaties. Het apparaatje is behoorlijk duur door de maandelijkse kosten. De eerste maand is al 150 dollar, de tweede maand 100 dollar en elke maand daarna kost 50 dollar.

