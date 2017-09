Top 5: genomineerde startups voor de Accenture Innovation Awards

Vijf startups uit de lijst genomineerden voor de Accenture Innovation Awards uitgelicht.

Jaarlijks reikt Accenture prijzen uit aan de startups met de meest innovatieve producten en oplossingen. Dat gebeurt in elf categorie├źn, en voor elke categorie zijn deze week vijf genomineerden bekendgemaakt. We lichten vijf startups uit.

Knops

Knops is volgens de Amsterdamse makers 'een volumeknop voor je oren'. Het zijn oordoppen met een ring, waaraan je kunt draaien om het geluidsniveau aan te passen. Zo voorkom je gehoorschade tijdens concerten door het geluid zachter te zetten, maar kun je nog wel gewoon vrienden verstaan. Knops was een succes op Kickstarter, waar het bijna 260.000 euro wist op te halen. Handig: Knops gebruiken geen elektronica en hoeven dus nooit opgeladen te worden.

Light Energy

Startup Tweetonig heeft flinke plannen voor de toekomst, waarin apparaten die zijn aangesloten op het internet der dingen een grote rol gaan spelen. Light Energy van de startup wil de accu's in deze apparaten overbodig maken door ze op te laden met (heel weinig) licht via een sensor. De voordelen hiervan zijn dat batterijen niet meer vervangen hoeven te worden. Dat is goed voor het milieu, kost minder geld en minder tijd.

Mine Kafon Drone

De Mine Kafon Drone is gemaakt door een team uit Eindhoven, dat een ambitieus idee heeft. Volgens hen kan de technologie van deze drone de wereld binnen tien jaar helemaal mijnenvrij maken. Er zouden wereldwijd nog 100 miljoen landmijnen liggen, waaronder vele vergeten mijnen na het aflopen van conflicten. De speciale drone werkt met drie opzetstukken. Met de eerste kan de omgeving in kaart worden gebracht, met de tweede worden mijnen gezocht via een metaaldetector en de derde - een robotarm - plaatst kleine ontstekers waarmee een mijn tot ontploffing kan worden gebracht.

The Great Bubble Barrier

Er ligt een hoop troep in de oceanen, wat net zo schadelijk is voor het leven in de zee als voor mensen. The Great Bubble Barrier is een installatie voor rivieren en kanalen die bubbels produceert. Die zorgen ervoor dat langskomend plastic naar boven drijft en naar de kant wordt gebracht, waar het snel opgeraapt en verwerkt kan worden.

Scoozy

De scootmobiel was wel aan vernieuwing toe, vonden de Delftse makers van Scoozy. Het wagentje heeft grote wielen met 4x4 aandrijving. Daarmee kun je zonder problemen heuveltjes op en over onverharde wegen. Ook heeft de Scoozy automatische remmen, zijn de wielen onafhankelijk geveerd en is het apparaat veiliger dankzij de afwezigheid van een stuurkolom. Daarnaast ziet hij er ook nog eens fraaier uit dan bestaande scootmobiels.



Eervolle vermelding: Crowbar

Ok, nog eentje dan: Crowbar. Een idee van Crowded Cities om de straten schoon te houden van sigarettenfilters. Crowbar is een machine dat kraaien traint en beloont voor elke sigaretfilter die ze brengen. Ze krijgen er voedsel voor terug. Zo ruimen kraaien onze rommel op, zelfs op plekken waar schoonmakers niet makkelijk bij kunnen.

