Top 5: innovaties in nieuwe smartphones

Deze innovaties toonden fabrikanten op het Mobile World Congress. Van een mobiele zoomcamera die niet uitsteekt tot een bijzondere stylus.

Oppo

Chinese smartphonemaker Oppo presenteerde tijdens MWC een dubbele camera die fysiek kan zoomen. Dat werkt simpel en ingenieus tegelijk. De linkercamera is normaal: een lens met een sensor er recht onder. Via de rechter lens valt het licht echter op een prisma. Daardoor wordt het licht in een hoek van 90 graden via een reeks lenzen in in een sensor geschenen die dwars op de normale camerasensor staat.

Zo heb je een zoomlens, zonder dat er een zoomlens uit de camera steekt. Door de prisma heel lichtjes van hoek te veranderen, kan er worden gewisseld tussen 2x en 5x zoom. Het is nog niet bekend wanneer en in welk Oppo-toestel de zoomlens komt, maar de cameramodule is met 5,7 millimeter ongeveer net zo dik als normale exemplaren.

Sony

Sony is één van de beste fabrikanten van camera’s voor smartphones. Zo zijn de camera’s in Sony-telefoons steevast goed en levert het Japanse bedrijf ook al jaren de camera’s die in iPhones zitten.

Tijdens MWC presenteerde Sony zijn nieuwe Xperia XZs en de Xperia XZ Premium. Telefoons met een wat verwarrende naam, maar een héle snelle camera waar je hele langzame slow-motionbeelden mee kan opnemen. Het exemplaar van Sony kan opnemen met maximaal 960 beeldjes per seconde. Ter vergelijking: veel huidige smartphones met slomo-camera blijven hangen op zo’n 240 frames per second.

Schermranden

De trend tijdens MWC is duidelijk: hele smalle schermranden. Neem de LG G6, waarvan 80 procent van de voorkant uit beeldscherm bestaat. Ook de P10 van Huawei en de nieuwe telefoons van Sony hebben fraaie, smalle randen. Dat oogt niet alleen bijzonder fraai, het maakt ook dat een grotere smartphone toch kleiner in de hand ligt. Of anders gezegd: hoe minder rand, hoe meer scherm je op hetzelfde formaat telefoon krijgt.

Wij juichen de komst van smalle schermranden dan ook van harte toe. Met één hand kan je met smallere randen overal toch net wat makkelijker bij. En telefoons met dunne randen voelen in de praktijk toch slanker dan dan toestellen die net even een millimeter dunner zijn, zeker met een hoesje eromheen.

Google Assistant

Google Assistant was tot nu toe beperkt tot de Pixel-telefoons van Google. Tijdens MWC maakte Google bekend dat de slimme spraakhulp beschikbaar komt voor alle toestellen die draaien op Android 6.0 Marshmallow of Android 7.0 Nougat. Vanaf volgende week begint Google met de uitrol van een update die Assistant toevoegt aan zulke toestellen.

De dienst komt ook in Nederland beschikbaar, maar werkt nog niet in het Nederlands. Toch is Assistant ook in het Engels zeker de moeite waard, want je hebt één van de krachtigste spraakassistenten tot je beschikking. Assistant snapt vervolgvragen, kan zoekopdrachten doen, verschillende Android- en Google-apparaten bedienen en Google-diensten als Gmail en Calendar aansturen.

Samsung Staedtler

Voor smartphones zijn we niet dol op stylussen (styli?), voor tablets des te meer. Samsung presenteerde twee nieuwe tablets, beide te bedienen met een vernieuwde S Pen. De stylus heeft een punt van 0,7 millimeter dik en kan ruim 4000 drukniveau’s detecteren.

Daarmee is de stylus uitstekend om mee te tekenen, en daarom brengt Samsung samen met potloodmaker Staedtler een potlood-versie van de stylus uit. De Staedtler Noris Digital oogt precies hetzelfde als een traditioneel potlood, met een zeshoekige houten omhulsel. Goed nieuws voor tekenaars, voor wie digitaal tekenen interessant is maar niets boven het vertrouwde potlood gaat. De prijs van de retro-stylus is nog onbekend.

Lees ook: top 5 nieuwe smartphones onder 250 euro

Bekijk onze livestream op Mobile World Congress: