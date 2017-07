Top 5 trackerblockers: zo word je online niet gevolgd

Bescherm je online privacy door trackerblockers te installeren. Dit zijn de beste vijf.

Al jaren groeit het gebruik van adblockers: apps die advertenties op het internet blokkeren. Ze zijn omstreden omdat ze de inkomsten uitgevers ontnemen, en omdat sommige apps adverteerders chanteren: 'betaal ons en we tonen jouw advertenties wel'.

Een trackerblocker blokkeert alleen trackers. Deze trackers volgen jouw surfgedrag en serveren op basis van die informatie relevante advertenties. Advertenties die je niet volgen op het web, worden wel getoond. Hieronder vind je de vijf beste trackerblockers, die je als plugin voor de browser installeert.

1. Privacy Badger

De naam Privacy Badger is bij veel privacyactivisten een bekende: de plugin wordt gemaakt door de Amerikaanse Electronic Frontier Foundation, een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. Privacy Badger houdt alle trackers op een pagina in de gaten. Zodra hij merkt dat de tracker op een andere webpagina jou wil volgen, wordt hij geblokkeerd. Hoe langer je hem ook gebruikt, hoe beter de plugin wordt. Daarnaast kun je zelf bepalen of je sommige trackers wel of niet toelaat.



Privacy Badger is gratis te downloaden voor Chrome, Firefox en Opera

2. Ghostery

De prijs voor de trackerblocker met het fraaiste design gaat naar Ghostery (screenshot onder): blokkeert automatisch alle trackers, maar je kunt ook zelf trackers goedkeuren. Bij de trackers staat direct waarvoor ze nodig zijn en je kunt jouw instellingen synchroniseren tussen meerdere computers.

Als je Ghostery wil helpen kun je anoniem gegevens delen over de trackers die je te zien krijgt, waarmee het bedrijf achter de plugin - de Duitse privacybrowser Cliqz - alle trackers op het web in kaart wil brengen.

Ghostery is gratis te downloaden voor Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer, Opera en de Cliqz-browser

3. Disconnect

Net als Ghostery toont ook Disconnect alle trackers in een overzichtelijk design, gesorteerd op doel: neem bijvoorbeeld analytische trackers, reclametrackers en sociale trackers. Bovenin vind je de drie bekendste trackers: die van Google, Facebook en Twitter. Met een druk op de knop blokkeer je ze of laat je ze toe. Soms zijn ze namelijk noodzakelijk om bijvoorbeeld ingesloten tweets of Facebook-posts te zien.

Disconnect is gratis te downloaden voor Chrome, Firefox en Safari

4. TrackMeNot

TrackMeNot blokkeert geen trackers, maar voert ze constant informatie die niet klopt. Zo worden er om de haverklap willekeurige zoektermen ingevoerd bij populaire zoekmachines. Op die manier veroorzaakt de plugin verwarring, waardoor al die trackers niet meer een duidelijk beeld van je hebben. De plugin is gemaakt door een oud-student en professor van de New York University.

TrackMeNot is gratis te downloaden voor Chrome en Firefox

5. AdNauseam

Ook AdNauseam gooit het over een andere boeg. In plaats van trackers te blokkeren klikt de plugin op alle advertenties die hij ziet, zonder dat jij er iets van merkt: reclame wordt namelijk standaard verborgen. Doordat de gebruiker op elke advertentie klikt wordt het profiel dat deze trackers van je samenstellen nauwelijks bruikbaar. Alle bruikbare data die trackers verzamelen wordt namellijk overspoeld met nepkliks, waardoor de advertentiebedrijven geen idee meer hebben wie je nou eigenlijk bent en wat je interessant vindt.

AdNauseam is gratis te downloaden voor Chrome, Firefox en Opera