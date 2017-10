Is je iPhone snel leeg na iOS 11? Check deze tips

Na elke iOS-update klagen iPhone-gebruikers omdat hun accu zo snel leeg is. Daar kun je wat tegen doen met deze tien tips.

1. Wacht een paar dagen

Na het updaten naar iOS 11 kan het een tijdje duren voordat het besturingssysteem weer helemaal soepel draait. Daarom: kijk het even een tijdje aan voordat je allerlei drastische stappen onderneemt. Zo'n drastische stap is een fabrieksherstel, waarna je een lege telefoon hebt. Dat is vaak goed voor de accuduur – je begint immers met een schone telefoon – maar het kost een tijdje voordat je al je apps weer hebt geïnstalleerd.

2. Check je apps

Als je naar Instellingen > Batterij gaat, zie je daar hoeveel energie je apps gebruiken. Op die manier krijg je een idee welke apps energie slurpen. Loop door je lijst met apps en verwijder wat je niet meer nodig hebt. Veel van deze apps verversen zichzelf op de achtergrond en verbruiken daardoor toch nog energie.

3. Zet bluetooth, wifi, Airdrop en je hotspot uit als je die niet nodig hebt

Door bluetooth, wifi, Airdrop en je hotspot uit te zetten, bespaar je energie. Je kunt naar het bedieningspaneel gaan door van onder naar boven te swipen en vervolgens op het vlak met de icoontjes voor wifi en bluetooth iets harder te drukken. Dan vind je daar ook Airdrop en je hotspot, die mogelijk beide aanstaan en energie verbruiken.

4. Zet wifi-assistentie aan

Wifi-assistentie (Instellingen > Mobiel Netwerk > helemaal onderaan > Wifi-assistentie) is een optie waarmee je telefoon terugschakelt naar zijn 4G-verbinding als de wifi-verbinding zwak is. Een zwakke verbinding vreet namelijk energie.

5. Zet 'Hey Siri' uit

Siri luistert standaard op de achtergrond naar het commando 'Hey Siri'. Dat verbruikt energie en kun je uitschakelen bij Instellingen > Siri en zoeken > Luister naar 'Hey Siri'.

6. Kijk naar apps die op de achtergrond verversen

Als je naar Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond gaat zie je een lijst met alle apps die op de achtergrond kunnen verversen. Bij veel apps is dat helemaal niet nodig, en ze verversen dan alleen zodra jij ze opstart.

7. Beperk de locatievoorzieningen

Het opvragen van je locatie is één van de meest energieslurpende functies van de iPhone. Ga naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen en bekijk daar de lijst met apps. In veel gevallen is het niet nodig dat ze de locatie kunnen opvragen als ze niet worden gebruikt. Door ze om te zetten naar 'bij gebruik', kun je de accuduur verlengen.

8. Stop met het bijhouden van 'belangrijke locaties'

Je iPhone houdt standaard bij waar je allemaal komt en apps kunnen daar toegang toe vragen. Het is naast een privacygevoelige optie ook nog eens een functie die veel energie verbruikt. Je kunt dit uitschakelen door naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Systeem > Belangrijke locaties te gaan.

9. Beperk widgets en veeg apps niet weg

Widgets verversen op de achtergrond en kunnen best wat energie verbruiken. Kijk goed naar welke widgets je gebruikt en of je ze echt nodig hebt. Als je geen widgets gebruikt: schakel ze dan allemaal uit. Ook is het belangrijk dat je apps alleen uit het multitaskvenster veegt als ze vastlopen, zei Apple-topman Craig Federighi eerder. Door constant apps te sluiten, gaat je accu juist korter mee.

10. Schakel de energiebesparingsmodus​ in

Als je toch niet genoeg energie hebt om het einde van de dag te halen, kun je als laatste redmiddel de energiebesparingsstand inschakelen. Die vind je bij Instellingen > Batterij > Energiebesparingsmodus en zorgt ervoor dat het stroomverbruik tijdelijk wordt verminderd. De modus is actief zodra je batterij-icoontje geel kleurt.

