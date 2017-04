Uitpakparty: Sony A1 OLED-tv en Samsung QLED TV

Twee nieuwe high-end tv's getest: Samsungs QLED-tv en Sony's eerste OLED-tv.

David had deze week twee gloednieuwe tv's in zijn huiskamer: Samsungs QLED-tv Q7F en de Sony A1, de eerste OLED-tv van Sony. Beide waren het 55 inch tv's, maar er zijn flinke verschillen op het gebied van schermtechniek en de geluidsweergave. Ook is er een prijsverschil: de Samsung QLED-tv kost 1699 euro, terwijl Sony's A1 een prijskaartje van 3999 euro heeft. Bekijk de video:



