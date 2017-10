Band gebruikt op briljante wijze vertraging livestream

The Academic weet de vertraging op Facebook Live te gebruiken om een geloopte versie van het nummer Bear Claws op te nemen. Goed bedacht en perfect uitgevoerd.

Uitzenden op Facebook Live gaat met een paar seconden vertraging. De Ierse band The Academic weet daar iets fraais mee te doen. De band treedt op via een livestream op Facebook. Daarbij nemen de banden steeds korte stukjes van het nummer op. Zodra de beelden worden uitgezonden, worden ze opgenomen en op de achtergrond in herhaling afgespeeld.

Zo kan de band het nummer in laagjes opbouwen, terwijl ze helemaal live zijn. Dat wordt steeds complexer en interessanter. Zo'n one-take video verwacht je normaal gesproken van de band OK Go. Je kunt het geslaagde eindresultaat hieronder bekijken. Al 1 miljoen anderen gingen je voor.



Abonneer je ook op het Bright YouTube-kanaal