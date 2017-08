Dataduikers kunnen straks olievlekken opruimen

De onderwaterdrones van APIUM Swarm Robotics verzamelen gegevens voor oceanografen. In de toekomst moeten ze ook olievlekken kunnen opruimen.

Volgens APIUM zijn de dataduikers, die tot honderd meter diep kunnen duiken, heel makkelijk in te zetten. Je gooit ze gewoon vanaf een bootje overboord, waarna de wendbare robots zelf naar de gewenste plek zwemmen. Via sensors kunnen de dataduikers informatie verzamelen die ze vervolgens middels radiogolven terugsturen naar de gebruiker.

De waterdrones staan tijdens hun missie voortdurend met elkaar in contact, op een wijze die doet denken aan die van een school vissen. Gebruikers kunnen op afstand bepalen in wat voor formatie de dataduikers moeten zwemmen om een gebied in kaart te brengen, in een rechte lijn of cirkel bijvoorbeeld.