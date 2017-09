Deze docu volgt smartphonegebruikers in de auto

Een nieuwe documentaire van Oscarwinnares Eva Orner confronteert jonge mensen door te laten zien hoe vaak ze hun telefoon tijdens het rijden gebruiken.

Eva Orner (Taxi to the Dark Side) volgt vijf Australiƫrs die hun smartphones vaak gebruiken voor haar 22-minuten durende film It's People Like Us. De docu wil laten zien hoe telefoons steeds meer een verlengstuk van onszelf worden. De mensen in de film zijn allemaal tussen de 18 en 30 jaar oud. Ze werden drie weken gefilmd, met name door camera's in de auto.



Van tevoren dachten de deelnemers dat ze hun telefoon weinig gebruikten tijdens het rijden. In de documentaire zien we ze juist wel veel op hun schermpjes kijken.

Het doel van de film is bewustmaking van smartphonegebruik in het verkeer. Eerder dit jaar maakte verzekeraar Interpolis al een indringende video over deze kwestie.



