Deze ijzersterke kabel heeft drie aansluitingen

De Python-kabel heeft micro-usb, usb-c en Lightning. En hij is heel erg sterk.

Het maakt met een Python niet uit of je een micro-usb, usb-c of Lightning-aansluiting hebt, want deze kabel heeft ze alle drie in één. Het draad is extra sterk dankzij een buitenkant van Kevlar.

Python is verkrijgbaar in meerdere lengtes en is gecertificeerd volgens het Apple Made for iPhone-programma. De kabel is verkrijgbaar via Kickstarter, waar je er 11 euro voor betaalt.

