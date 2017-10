Deze robots vormen de hardste band ter wereld

Muzikant Nigel Stanford maakt voor zijn nieuwe album gebruik van robots die de instrumenten bespelen. En dat overleven de instrumenten niet.

Automatica. Zo noemt Nigel Stanford zijn nieuwe album, vernoemd naar de robots in zijn band. De Nieuw-Zeelander helpt elke robot op gang om de instrumenten te spelen, daarna doen ze het helemaal zelf. In de video is te zien hoe Stanford een paar noten speelt op basgitaar en keyboard, waarna de armen het overnemen.

Er is ook een behind the scenes-video opgenomen. Daar zie je de setup in de testruimte.

