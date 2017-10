Deze vork dempt je eetgeluiden

Een Japans bedrijf brengt de eerste vork met noise cancellation op de markt. Zo kun je noedels slurpen zonder dat anderen onsmakelijke geluiden horen.

De nieuwe vork met een steel die qua omvang doet denken aan een uit de kluiten gewassen elektrische tandenborstel, herkent de slurpgeluiden en speelt vervolgens dankzij de ingebouwde speaker geluiden af die het onsmakelijke geslurp moeten overstemmen.

De maker van de zogeheten Otohiko-vork is Nissin, een 69 jaar oud bedrijf dat eerder al instant-noedels bedacht. Hun vork kost 14.800 yen (110 euro) en wordt uitgebracht in een beperkt oplage van 5.000. Collector's item voor wie aan misofonie lijdt dus.



