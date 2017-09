Indrukwekkende meet-app voor iPhone vanavond te downloaden

De nieuwe app MeasureKit meet meer dan andere apps in augmented reality, ook afgelegde afstanden en kubieke meters.

Er komen allerlei nieuwe iOS-apps met verbeterde vormen van augmented reality aan, dankzij het nieuwe ‚ÄčARKit-systeem in iOS 11. Daarmee kan je via de camera objecten en afstanden meten. MeasureKit is de nieuwste app die dat doet. Hiermee kun je ook hoeken berekenen en afstanden meten door met de telefoon door een ruimte te lopen. Daarnaast kun je kubieke meters meten in 3D.

De eerste apps die werken met ARKit verschijnen vanavond (19 september), nadat Apple iOS 11 heeft uitgebracht. Vanavond komt ook Measurekit meteen beschikbaar, laat de ontwikkelaar aan Bright weten.



