Nieuwe frequentieveiling: weer kassa voor de schatkist?

In 2019 worden de frequenties voor 5G door de overheid geveild. Maar of het weer 3,8 miljard zal opleveren?

Het ministerie van Economische Zaken wil in 2019 een landelijke veiling voor de nieuwe frequenties voor mobiele netwerken houden. Een deel van de frequentieruimte is mogelijk al voor 5G te gebruiken, dat nog snellere verbindingen dan 4G mogelijk maakt. Maar er wordt nog gewerkt aan de definitieve 5G-standaard, en de bijbehorende frequentiebanden.

Het is onzeker of de frequentiebanden in de nieuwe veiling al onder de nieuwe standaard zullen vallen. Analisten verwachten dat de nieuwe veiling daardoor minder zal opleveren dan de 3,8 miljard euro van de 4G-veiling in 2012.



