Tip van de dag: betalen voor iOS-apps kan nu ook met PayPal

Voor het kopen van apps in de App Store van Apple, heb je nu geen creditcard of iTunes-cadeaubon meer nodig.

sinds kort kan je ook iOS-apps in de App Store aanschaffen via PayPal. Het voordeel is dat je hiervoor alleen een bankrekening nodig hebt. Android-gebruikers hebben nog meer betaalopties voor kopen van apps, waaronder ook iDeal.

