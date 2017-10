Video: Call of Duty WWII live-action trailer

Live-action trailers van games zijn altijd een beetje cheesy. Activision geeft er een perfecte draai aan voor Call of Duty WW2.

Menig gamer haalde dit jaar opgelucht adem: Call of Duty gaat terug naar zijn roots met een nieuwe game over de Tweede Wereldoorlog. Die keuze werd na jaren van sciencefiction wapens en jetpack jumps met gejuich ontvangen. Activision beseft dit zelf ook en maakt er knipogend gebruik van, getuige de live-action trailer 'Reassemble!'. Call of Duty WW2 verschijnt 3 november voor PC, PlayStation 4 en Xbox One.



Video: intense verhaaltrailer van Call of Duty: WWII