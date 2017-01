Video: dit blokje is 10 keer sterker dan staal

Bekijk hoeveel moeite het kost om dit speciale blokje grafeen, ontwikkeld door wetenschappers, samen te persen.

Onderzoekers van MIT hebben een van de sterkste en lichtste materialen ontwikkeld. Hiervoor is gebruik gemaakt van grafeen. Het materiaal is 20 keer lichter en 10 keer sterker dan staal. Grafeen is een carbon-soort en in een 2D-vorm het sterkste materiaal op aarde. Tot nu toe kon het materiaal alleen zijn kracht niet in een 3D-object behouden.

Het team maakt gebruik van kleine vlokken grafeen, die door middel van druk en warmte worden samengeperst. Het object heeft een aparte vorm. Deze vorm heeft zo min mogelijk volume tegenover een zo groot mogelijk oppervlakte. De onderzoekers benadrukken dat de vorm het belangrijkste onderdeel is, andere materialen kunnen ook versterkt worden door ze in gelijksoortige vormen te gebruiken.

