Video: dringend levensadvies van Casey Neistat

YouTuber Casey Neistat heeft een inspirerend advies voor wie ook de camera wil pakken: Do What You Can't.

Neistat maakt al langer internetfilmpjes dan we van vloggers of YouTubers spreken. In november stopte hij met zijn dagelijkse vlog, maar gelukkig maakt hij nog wel video's. Daar heeft hij nu iets meer tijd voor, en dat is te zien aan zijn inspirerende video van vandaag. Haast in de stijl van Apple's Think Different-reclame roept Neistat mensen op vooral hun hart te volgen, en herinnert hij de wereld er nog maar eens aan dat creativiteit geen regels kent.

