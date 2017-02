Video: Epische oorlogsvoering in Halo Wars 2

Op 21 februari verschijnt Halo Wars 2, de strategische game voor Xbox One en Windows 10. De launchtrailer voorspelt een episch strijdtoneel.

Voor een Halo-game maakt Microsoft opvallend bescheiden geluid rondom de RTS(real-time strategy)-game die een samenwerking is tussen Creative Assembly, bekend van de Total War- spellen, en 343 Industries. Nu behelst het hier een spin-off en doen first-person shootergames het in de regel altijd beter dan strategische spellen (behalve tijdens de hoogtijdagen van Command en Conquer, maar dat is een ander verhaal). Maar we hebben het hier wel over Halo; een van de kroonjuwelen van Xbox.

Kijk hier meer Video's van de dag