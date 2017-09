Video: grimmige sfeer in nieuwe trailer Assassin's Creed: Origins

Na een jaartje rust keert Assassin's Creed eind oktober terug met het oude Egypte als decor. Bekijk de nieuwe, duistere trailer.

Assassin's Creed: Origins vertelt het ontstaan van de orde van Assassijnen in een ambitieuze open-wereld game die volgens Ubisoft de grootste speelomgeving uit de reeks kent. Naast een enorme map om uit te pluizen, zul je menig robbertje moeten knokken in de gladiatoren-arena. Dat gebruik hebben de oude Egyptenaren kennelijk van de Romeinen overgenomen.

De nieuwe The Masks of Conspiracy-trailer laat echter een grimmige sfeer zien en doet ergens een beetje denken aan de Sons of the Harpy uit de Game of Thrones-seizoenen 5 en 6. Assassin's Creed: Origins verschijnt op 27 oktober voor Xbox One, PlayStation 4 en PC.



Hieronder zie je ook de meest recente cinematic trailer van de game:



