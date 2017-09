Video: intense verhaaltrailer van Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII vertelt het verhaal van de jonge Amerikaanse soldaat Ronald 'Red' Daniels. Er staat gamers een heftig avontuur te wachten, blijkt uit de nieuwe trailer.

Door de grote nadruk op multiplayer van Call of Duty WWII, zou je bijna vergeten dat de game ook nog een singleplayer campagne heeft. Toch is de verhalende campagne voor de singleplayer minded speler sinds het ontstaan van de serie nog altijd een zeer belangrijk onderdeel van het spel. Spelers kruipen in de huid van Red en diens eerste kennismaking met de oorlog is tijdens D-Day, een van de grootste invasies met amfibievoertuigen in de geschiedenis.

Nadat de speler de stranden van Normandië heeft overleefd, vechten Red en zijn compagnie zich een weg door Europa. Onderweg naar Duitsland bestrijden ze de vijand op iconische locaties, zoals de Ardennen en het Hürtgenwald. In de trailer is ook te zien dat Call of Duty: WWII ook het onderwerp van de Holocaust niet uit de weg gaat. De game verschijnt 3 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.



Lees ook: Call of Duty WWII aangekondigd