Video: LEGO Millennium Falcon in 20 uur in elkaar gezet

De nieuwe LEGO Millennium Falcon is met zijn 7541 stenen een enorm bouwwerk. In deze timelapse zie je het ruimteschip gebouwd worden.

Het bekende ruimteschip van Han Solo uit Star Wars is al een tijdje in het 'klein' verkrijgbaar, maar er sinds kort er is ook een grote versie. Met 7541 onderdelen de grootste LEGO-set ooit. Deze LEGO Millennium Falcon kost 850 euro, als je hem nog ergens kunt vinden. In de Nederlandse LEGO-winkel is hij namelijk uitverkocht. Het bedrijf zegt aan meer exemplaren te werken.

YouTuber Ben Pro heeft die van hem alvast in elkaar gezet. Daar was hij 20 uur mee bezig en hij filmde de bouw van dit gedetailleerde schip in een timelapse-video:

