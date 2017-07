Video: met dit waterpistool win je elk watergevecht

Dit waterpistool is 2 meter lang en Youtuber Mark Rober pakt ermee een record.

Mark Robers' Super Soaker staat nu in het Guinness Book of Records als het grootste waterpistool ter wereld. Mark heeft de originele Super Soaker zo goed mogelijk nagemaakt en heeft zelfs contact gehad met de uitvinder van de allereerste Super Soaker. Er zitten grote flessen met stikstof in om de 7,5 liter water uit de tank te spuiten. Er zit zo veel druk achter, dat het water er met 437 kilometer per uur eruit komt. Dat is 8 keer krachtiger dan een brandslang.

Een leuk watergevecht wordt al snel een slagveld. Maar er is meer mogelijk. Zo snijdt Mark er een watermeloen mee door midden en breekt hij glazen. Ook zijn eigen familie moet er in de video aan geloven:



Vorig jaar bouwde Mark Rober al het grootste Nerf-pistool ooit.



Kijk hier meer Video's van de Dag